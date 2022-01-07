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Глобализм под руководством США — машина по уничтожению человечества — GT

Глобализм под руководством США — машина по уничтожению человечества — GT

Аннотация Политолог Владимир Павленко — обозреватель российского ИА REGNUM, научный сотрудник московской независимой общественной научной организации «Академия геополитических проблем» дал интервью корреспонденту Global Times (GT) Ся Вэньсиню.

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