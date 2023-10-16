Зачем люди работают и как их мотивировать?

Большинство людей на планете заняты каким-то трудом. Кто-то ежедневно отправляется в офис, другие выполняют физическую работу, есть и те, кто оказывает услуги, даёт консультации, управляет, создаёт новые продукты, контролирует процесс производства и так далее.