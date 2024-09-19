Краснодарские врачи оставили 83-летнюю пенсионерку на улице и отказали ей в госпитализации

Краснодарские врачи оставили 83-летнюю пенсионерку на улице и отказали ей в госпитализацииВ Краснодаре прокуратура проверяет информацию, появившуюся в Сети, о пожилой женщине, которую выставили врачи на улицу.
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