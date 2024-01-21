Как полнолуние в знаке Льва 25 января 2024 года изменит жизнь знаков зодиака Алёна Юрьева Астрологическое полнолуние, которое произойдет в знаке Льва 25 января 2024 года, обещает принести тотальные изменения в жизни многих представителей зодиакальных знаков.