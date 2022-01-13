В Ростовской области в акватории Таганрогского залива сотрудники транспортной полиции выявили браконьеров

В ходе проведения мероприятий в акватории Таганрогского залива в районе села Михайловка Ростовской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконной добыче рыбы выявили двух 23-летних местных жителей.
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