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Стив Беннон: Россия - враг англоамериканцев, мы не простим ей пакт 1939 года

Стив Беннон: Россия - враг англоамериканцев, мы не простим ей пакт 1939 года

Zаписки традиционалиста: Интервью БэннонаТак вот, интервью Бэннона (я его видел, есть русская озвучка, длина - час) и глубокая статья Костерина о нём открывают нам самого Бэннона (а косвенно - трампизм в целом, хотя он не тождествен личным взглядам Бэннона) с неожиданной стороны.

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