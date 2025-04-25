Стив Беннон: Россия - враг англоамериканцев, мы не простим ей пакт 1939 года

Zаписки традиционалиста: Интервью БэннонаТак вот, интервью Бэннона (я его видел, есть русская озвучка, длина - час) и глубокая статья Костерина о нём открывают нам самого Бэннона (а косвенно - трампизм в целом, хотя он не тождествен личным взглядам Бэннона) с неожиданной стороны.