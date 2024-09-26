Авдолян-младший засветился в скандальной финансовой схеме

Гаспар Авдолян, прославившийся пышной свадьбой с дочерью акционера МРСЭН, а ныне фигуранта уголовного дела Эльдара Османова, засветился в банкротстве крупного подрядчика отцовских компаний - ООО «Техвэб».
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