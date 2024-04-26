ISU обсудит модернизацию своей конституции и наполнение инвестпортфеля на конгрессе в июне

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. «Среди топ-вопросов – модернизация конституции ISU (есть и такая), пошаговое внедрение «Концепции-2030» (как выводить ISU из того тупика, в котором он оказался) и наполнение инвестпортфеля союза», – сообщила журналист Sports Майя Багрянцева.