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Уборщица пять лет руководила селом, а шофер управлял районом: чем закончилась сказка о политической Золушке

Уборщица пять лет руководила селом, а шофер управлял районом: чем закончилась сказка о политической Золушке

КОГДА ДЕРЕВНИ БЫЛИ БОЛЬШИМИ За эти годы село Повалихино изменилось, хотя не имело на это никакого исторического права.

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