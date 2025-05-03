Уборщица пять лет руководила селом, а шофер управлял районом: чем закончилась сказка о политической Золушке

КОГДА ДЕРЕВНИ БЫЛИ БОЛЬШИМИ За эти годы село Повалихино изменилось, хотя не имело на это никакого исторического права.
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