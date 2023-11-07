День рентгенолога 8 ноября: как поздравить героев за кулисами медицинских изображений Елена ГалицкаяСегодня, 8 ноября, отмечается День рентгенолога, профессиональный праздник, посвященный тем, кто работает за кулисами медицинских изображений.
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