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ИА Регнум

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Политолог Дудчак: США хотят выкупить и запустить «Северные потоки»

Политолог Дудчак: США хотят выкупить и запустить «Северные потоки»

Сообщения о возможном запуске «Северных потоков» связано с планами США купить их за небольшие деньги, чтобы впоследствии контролировать поставки энергоресурсов в Европу, заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум.

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