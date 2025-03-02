Политолог Дудчак: США хотят выкупить и запустить «Северные потоки»

Сообщения о возможном запуске «Северных потоков» связано с планами США купить их за небольшие деньги, чтобы впоследствии контролировать поставки энергоресурсов в Европу, заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум.