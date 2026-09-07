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Uzbekistan Scales Back Nuclear Cooperation With Russia

Back on June 4, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev and Russian leader Vladimir Putin were all smiles amid the ceremonial groundbreaking for the construction of Uzbekistan’s first cluster of nuclear reactors, to be built by Russia’s nuclear entity Rosatom.

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