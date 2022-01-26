Генсек НАТО объяснил стягивание сил альянса в Восточную Европу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «работает над деэскалацией» ситуации вокруг Украины и отношений с Россией, но усиливает свое присутствие на восточном фланге, чтобы «мониторить ситуацию» и предоставить гарантии безопасности союзникам.