«Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Команда «Боевые Барсы» заняла первое место на этапе II Кубка Раиса Республики Татарстан по хоккею среди участников специальной военной операции, который прошел в ледовом дворце «Биектау» в Высокогорском районе.