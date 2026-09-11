НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

119 подписчиков

«Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею

«Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Команда «Боевые Барсы» заняла первое место на этапе II Кубка Раиса Республики Татарстан по хоккею среди участников специальной военной операции, который прошел в ледовом дворце «Биектау» в Высокогорском районе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым