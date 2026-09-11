«Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Команда «Боевые Барсы» заняла первое место на этапе II Кубка Раиса Республики Татарстан по хоккею среди участников специальной военной операции, который прошел в ледовом дворце «Биектау» в Высокогорском районе.
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