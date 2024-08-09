Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    смешно  !  нато осуществляет  руководство  .  и нам зачем  это .  какая разница  :?  факт  .хохлы   на нашей территор...Генерал Алаудинов...
  • Юрий Зубрин
    Не то слово .Полностью сорвал с себя маску "друга и брата ".Наложилтакую кучу на пороге России ,что пора уже этого "к...Где Киев взял сол...
  • Eugene Velesik
    А что думает по этому поводу "Начальник транспортного цеха"???Где Киев взял сол...

Замглавы Генштаба Шамарин признался в получении многомиллионной взятки

Замглавы Генштаба Шамарин признался в получении многомиллионной взятки

Бывший главный связист Минобороны генерал Шамарин частично признал свою вину.Замглавы Генштаба и экс-начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин признался в получении взятки в размере 19 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх