Замглавы Генштаба Шамарин признался в получении многомиллионной взятки

Бывший главный связист Минобороны генерал Шамарин частично признал свою вину.Замглавы Генштаба и экс-начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин признался в получении взятки в размере 19 миллионов рублей.
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