Розмарі Дикарло (архівне фото) ООН: з початку російського вторгнення в Україні загинули щонайменше 1480 мирних жителів Про це повідомила заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло У понеділок заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло привела , виступаючи на екстреному засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, останні дані […] Сообщение ООН: з початку російського вторгнення в Україні загинули щонайменше 1480 мирних жителів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.