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Украинским боевикам не удалось вернуть утраченные на Авдеевском направлении позиции

Украинским боевикам не удалось вернуть утраченные на Авдеевском направлении позиции

Подразделения украинской армии провели серию контратак, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции в Авдеевской промзоне, однако все они окончились безуспешно для боевиков киевского режима.

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