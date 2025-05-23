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«Флорида» разгромила «Каролину» (5:0) и повела 2-0. На камбэк «Харрикейнс» в серии дают 18%

«Флорида» разгромила «Каролину» (5:0) и повела 2-0. На камбэк «Харрикейнс» в серии дают 18%

«Каролина» разгромно проиграла «Флориде» (0:5) на своем льду во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

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