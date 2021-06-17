Школьницу будут судить за терроризм за видео-урок по созданию бомбы

15-летняя школьница в Великобритании предстанет перед судом по обвинению в терроризме после того, как ее поймали на записи ролика по изготовлению бомбы и «инструкций о том, как сделать самодельное оружие с помощью 3D-принтера», — сообщил суд.
15-летняя школьница в Великобритании предстанет перед судом по обвинению в терроризме после того, как ее поймали на записи ролика по изготовлению бомбы и «инструкций о том, как сделать самодельное оружие с помощью 3D-принтера», — сообщил суд.
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