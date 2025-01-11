❗️Важная информация ❗️ 11 и 12 января клиенты могут забрать свою обувь, которую сдавали в ремонт в мастерской "Кристалла".
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❗️Важная информация ❗️ 11 и 12 января клиенты могут забрать свою обувь, которую сдавали в ремонт в мастерской "Кристалла".