Всё будет хорошо везде - просто не мгновенно...

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Комментарии
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Алексей Перин
Я открою маленькую тайну - для того чтобы это произошло, нужно ВЫРЕЗАТЬ ВСЕХ до ПЯТИ лет. Ибо НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПРОСТИТ СМЕРТЬ СВОЕГО ПАПКИ МАМКИ, Это для НАС они ФАШИСТЫ, а для детей они РОДИТЕЛИ. И через тринадцать-пятнадцать лет у них появятся свои дети и, как Вы думаете, чему они их будут учить?! Тому что дедушка-бабушка фашист?! НЕТ!!!! Тому что дедушка-бабушка ГЕРОЙ бившийся за свободу 404, а мы, москали - твари и враги. НЕТ ТАМ НОРМАЛЬНЫХ, есть ВРАГИ, вплоть до малолеток.
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