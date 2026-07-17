Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной под угрозой переноса из-за лесных пожаров

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины, запланированный на 19 июля на арене в Нью-Джерси (США), может быть перенесён из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.
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