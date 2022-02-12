Антонов: США пускают пыль в глаза, заявляя, что Россия нападет на Украину во время ОИ

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, указывая на разведданные, деталей которых не приводят.