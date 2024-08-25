Делегация представителей СМИ из стран Азии посетила Киров

В преддверии 650-летнего юбилея Кирова, город принял делегацию журналистов из стран Азии. Представители СМИ из Пакистана, Вьетнама, Азербайджана и Казахстана приехали в Киров, чтобы познакомиться с его культурой, историей и промышленным потенциалом, сообщает дирекция 650-летия города Кирова.