Офицер ВСУ заявил о слишком мощных ударах России авиабомбами

Удары России авиабомбами АМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных. Об этом заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным «Чили» телеканалу ТСН, передает РИА Новости.
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