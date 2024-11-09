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Офицер ВСУ заявил о слишком мощных ударах России авиабомбами

Офицер ВСУ заявил о слишком мощных ударах России авиабомбами

Удары России авиабомбами АМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных. Об этом заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным «Чили» телеканалу ТСН, передает РИА Новости.

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