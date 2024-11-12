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Золото держится вблизи месячного минимума

Золото держится вблизи месячного минимума

Золото держится вблизи месячного минимума в преддверии публикации данных по США, передает Reuters. Во вторник, 12 ноября, цены на золото колеблются вблизи месячного минимума, так как инвесторы ожидают публикации ключевых экономических данных США и комментариев представителей Федеральной резервной системы для большей ясности в отношении траектории процентных ставок.

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