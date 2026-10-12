Экс глава минтранса Ростовской области должен ответить за 1,9 млрд рублей

Против бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева возбуждено второе уголовное дело.
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Поделился, предупредили и теперь искать бесполезно. Часто говорим о Киеве, а у нас что ни день, то новое сообщение о воровстве. Борьбы то нет ни какой с коррупцией, нет и профилактической работы на исключение воровства и нате результат!