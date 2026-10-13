Реактивные дроны будут атаковать каждый час и целый день вызывать воздушные тревоги: Россия за месяц построила новый дронопорт «Миллерово» для запусков «Герань-5» по Украине, исиерят киевские пропагандисты.
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