Основным свидетелем преступлений главаря киевской хунты может стать недавно уволенный министр обороны Федоров Изображение: ФСК Летняя смена украинского правительства, использованная Зеленским для того, чтобы избавиться от чересчур популярного главы Минобороны, так и осталась незавершенной.
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