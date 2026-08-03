И снова дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Как сообщили наши подписчики, на улице Ленина столкнулись Киа Рио и мотоцикл.
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И снова дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Как сообщили наши подписчики, на улице Ленина столкнулись Киа Рио и мотоцикл.
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