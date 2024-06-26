Смоленские пограничники поймали 11 нелегалов

Иностранцы пытались выехать в соседнюю страну В Руднянском районе Смоленской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону заметили два подозрительных авто, двигавшихся в сторону Беларуси.
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