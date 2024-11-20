В Госдуме высказались об ужаснувшем Киев «Дне гнева» России: «Пусть сидят в норах»

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов обвинил украинские СМИ в нагнетании ситуации из-за сообщений о массированной воздушной атаке, заверив, что Москва стремится к деэскалации конфликта.
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