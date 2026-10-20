Дилерская сеть Rox Motor пополнилась сразу двумя партнерами в Поволжье. В Нижнем Новгороде марку будет представлять «АвтоКлаус», в Самаре – «Самара-Моторс».
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Оба дилера раньше Мерседесами занимались, видимо китайский премиум уже вполне себе замена немцам по бизнесу