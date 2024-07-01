«Арка времени» и эффект присутствия: экспозиция «Мой Петербург» на выставке «Россия»

Экспонаты интерактивно рассказывают об истории города, а особый акцент сделан на том, что в последние годы становится драйвером его развития Открывая выставку в парке «Россия – моя история», губернатор Александр Беглов отметил, что главная цель в том, чтобы каждый горожанин, осмотрев экспозицию, ощутил себя частью великого города.