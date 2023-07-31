Безумный матч ЦСКА и «Ахмата» с 5 пенальти, Уткин разнес комментаторов «Матч ТВ», Ферстаппен выиграл 8-ю гонку «Ф-1» подряд, первая футболистка в хиджабе на ЧМ и другие новости

1. ЦСКА в историческом матче 2-го тура Мир РПЛ обыграл «Ахмат» на выезде – 3:2. Было полное безумие: пять пенальти, главный из которых ошибочно перебивали уже после сэйва Акинфеева, чтобы изменить желтую карточку Гайича на красную, три удаления, хет-трик Чалова с точки! РФС сообщил, что такое феерическое судейство Владислава Безбородова (повторившего великий рекорд Валентина Иванова по числу пенальти за матч) было вызвано «проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве».