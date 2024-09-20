Овечкин опроверг информацию о травме, полученной перед стартом сезона

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что досрочно покинул тренировку, прошедшую 16 сентября, не из-за травмы.
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