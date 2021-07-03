Происшествия

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В Верховный суд Адыгеи направлено уголовное дело по обвинению жителя Краснодара в занятии высшего положения в преступной иерархии

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего жителя города Краснодара.

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