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Минздрав России хочет изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Минздрав России хочет изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований разработало Министерство здравоохранения России.

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