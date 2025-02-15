Минздрав России хочет изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований разработало Министерство здравоохранения России.
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