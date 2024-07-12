Компании, которые помогают колледжам, будут иметь право на налоговый вычет

Власти Свердловской области приняли законопроект, который предоставляет право на инвестиционный налоговый вычет компаниям, оказывающим бесплатную помощь колледжам и техникумам, которые не включены в федеральный проект "Профессионализм".
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