СК: в Солнечногорске ищут ставившего ловушки для байкеров мужчину

В Подмосковье кто-то растянул между деревьями веревку, что привело к травмированию байкера. Преступление произошло в городе Солнечногорске, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.
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