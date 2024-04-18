Качество водопроводной воды в Крыму станет лучше уже к концу года

Власти Республики Крым планируют до конца 2024 года довести до санитарных норм качество питьевой воды, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на сессии Государственного совета региона.
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