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Крымское информационное агентство

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  • Ольга Заварухина
    Ну раз такой любитель украинскихнацистов, непременно вместе с семьей чемодан вокзал ОКРАИНА. А нечего сидеть в паблик...Крымчанин публичн...
  • Андрей Баканин
    Ну, да. Весь ум в щёки ушёл.Крымчанин публичн...
  • Ed
    Там изначально для ума место не планировалосьКрымчанин публичн...

Качество водопроводной воды в Крыму станет лучше уже к концу года

Качество водопроводной воды в Крыму станет лучше уже к концу года

Власти Республики Крым планируют до конца 2024 года довести до санитарных норм качество питьевой воды, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на сессии Государственного совета региона.

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