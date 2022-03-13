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Арзамасова написала книгу для детей

Арзамасова написала книгу для детей

Материнство вдохновило актрису на создание сборника детских рассказов под названием «Костик из. Лиза Арзамасова Юрий Феклистов Материнство вдохновило актрису на создание сборника детских рассказов под названием «Костик из Солнечного переулка».

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