Форт Росс: как русская крепость появилась в Калифорнии и почему её продали

Калифорнийское побережье сегодня ассоциируется с золотыми пляжами, виноградниками и высокотехнологичными кампусами, однако два столетия назад эти земли стали ареной уникального геополитического эксперимента.
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