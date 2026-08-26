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Энциклопедия географа

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Форт Росс: как русская крепость появилась в Калифорнии и почему её продали

Форт Росс: как русская крепость появилась в Калифорнии и почему её продали

Калифорнийское побережье сегодня ассоциируется с золотыми пляжами, виноградниками и высокотехнологичными кампусами, однако два столетия назад эти земли стали ареной уникального геополитического эксперимента.

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