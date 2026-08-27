Нехватка противоракетных комплексов снижает защиту баз НАТО в Европе

Вооружённые силы США и стран Североатлантического альянса в Европе испытывают серьёзную нехватку современных зенитных ракетных комплексов, что вызывает обеспокоенность в связи с возможной угрозой со стороны России.
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