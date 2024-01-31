ЦБ расскажет, как решается судьба ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Почему ЦБ решил раскрыть ход обсуждения изменения ключевой ставки, разбираются «Ведомости». С февраля 2024 года Банк России начнет публикацию нового документа — резюме обсуждений ключевой ставки на заседаниях совета директоров, или так называемые minutes (минуты, минутки).
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