ЦБ расскажет, как решается судьба ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Почему ЦБ решил раскрыть ход обсуждения изменения ключевой ставки, разбираются «Ведомости». С февраля 2024 года Банк России начнет публикацию нового документа — резюме обсуждений ключевой ставки на заседаниях совета директоров, или так называемые minutes (минуты, минутки).