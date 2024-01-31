Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ЦБ расскажет, как решается судьба ключевой ставки. Обзор Банки.ру

 Почему ЦБ решил раскрыть ход обсуждения изменения ключевой ставки, разбираются «Ведомости». С февраля 2024 года Банк России начнет публикацию нового документа — резюме обсуждений ключевой ставки на заседаниях совета директоров, или так называемые minutes (минуты, минутки).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх