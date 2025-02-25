Он считает, что условия эти государства могут выставлять «кому-то другому» Европейские государства не могут ничего требовать от России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: Европа ничего не может требовать от России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Не может! Россия не их часть,а значит Брюсселю не подвластна и не колония с рабами у Европы.Брюсмель может только своих членов поучать!
Ответить
21 час.
Сергей Кочегаров
Требовать-то она может, а вот получить может только шиш, да и то без масла.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии