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Царьград

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Financial Times: Федоров предложил США создать армию дронов

Financial Times: Федоров предложил США создать армию дронов

Михаил Федоров предложил США создать «армию беспилотников», обменив на поставки комплексов Patriot. Он встречается с инвесторами, чтобы укрепить оборону Украины.

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