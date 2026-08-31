Financial Times: Федоров предложил США создать армию дронов

Михаил Федоров предложил США создать «армию беспилотников», обменив на поставки комплексов Patriot. Он встречается с инвесторами, чтобы укрепить оборону Украины.
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