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Мужчина умер после нападения агрессивного медведя в Бурятии

Мужчина умер после нападения агрессивного медведя в Бурятии

В Бурятии медведь напал на мужчину в Закаменском районе. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, сообщил в своем канале в MAX глава региона Алексей Цыденов.

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