В украинской администрации фактически расписались в потере Северодонецка. Это следует из недавнего заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, признавшего, что ВСУ уже не смогут отбить этот город у Вооруженных сил России.
В украинской администрации фактически расписались в потере Северодонецка. Это следует из недавнего заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, признавшего, что ВСУ уже не смогут отбить этот город у Вооруженных сил России.
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