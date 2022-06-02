Южный Федеральный

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В офисе Зеленского признали потерю Северодонецка

В офисе Зеленского признали потерю Северодонецка

В украинской администрации фактически расписались в потере Северодонецка. Это следует из недавнего заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, признавшего, что ВСУ уже не смогут отбить этот город у Вооруженных сил России.

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