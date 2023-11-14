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Мировое обозрение

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В Минобороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих

В Минобороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих

Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

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